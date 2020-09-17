Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Латвии Василия Марковича. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе президента

«Какая экономика? У них премьер - гражданин США». Эксперт о позиции Латвии по Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Также Лукашенко лишил дипломатического ранга двух бывших послов страны во Франции и Словакии: Павла Латушко и Игоря Лещеню. Отмечается, что это было сделано в связи с их поступками, которые порочили государственную службу.

Игорь Лещеня был уволен 24 августа. До этого он публично поддержал проходящие в стране акции протеста. В августе Лукашенко также уволил посла республики в Испании Павла Пустового, который призывал пересчитать голоса на президентских выборах, прошедших 9 августа.