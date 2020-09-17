Мэра Харькова Геннадия Кернеса на самолете госпитализировали в Германию. Об этом 16 сентября сообщила Национальная общественная телерадиокомпания Украины

«Скоро пойду на поправку»: заболевший COVID-19 Кернес обратился к харьковчанам © Facebook, Геннадий Кернес

«Около 21:50 самолет вырулил на взлетную полосу», — говорится в материале.

Информацию о вылете самолета с Кернесом на борту подтвердил информированный источник «Интерфакс-Украина».

После вылета самолета из терминала аэропорта вышел первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, который отказался отвечать на вопросы телерадиокомпании.

Несколько часов назад Bombardier Challenger 604 приземлился в аэропорту Берлин-Шенефельд.

Этот самолет принадлежит компании FAI Aviation Group, которая в том числе занимается медицинскими перевозками.