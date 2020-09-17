Самолет Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, на котором Кернеса отправили в Германию, прилетел из Нюрнберга в Харьков вечером в среду.
«Около 21:50 самолет вырулил на взлетную полосу», — говорится в материале.
Информацию о вылете самолета с Кернесом на борту подтвердил информированный источник «Интерфакс-Украина».
После вылета самолета из терминала аэропорта вышел первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, который отказался отвечать на вопросы телерадиокомпании.
Несколько часов назад Bombardier Challenger 604 приземлился в аэропорту Берлин-Шенефельд.
Этот самолет принадлежит компании FAI Aviation Group, которая в том числе занимается медицинскими перевозками.