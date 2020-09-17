Ни силовики, ни протестующие не прибегают к насилию во время протестов в Белоруссии, которые превратились в народные гуляния. Об этом российский политтехнолог Марат Баширов сказал в интервью изданию Украина.ру

Следственный комитет Белоруссии согласился проверить данные о насилии по отношению к протестующим © sk.gov.by

«Но самое главное, что сами протестующие редко нарушают закон, многие из них идут не на агрессивную протестную акцию, а на гуляния. Это уже становится не протестными митингами, это становится воскресными прогулками, когда они показывают количество, но не допускают агрессии», — сказал политтехнолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Самые массовые акции проходят по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тысяч человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако информация об их количестве разнится. По данным Тихановской, погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек. Экспертам ООН по правам человека также известно о 450 задокументированных случаях жестокого обращения с людьми во время задержаний.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.