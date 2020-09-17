Заявления главы Белоруссии Александра Лукашенко о грозящем России майдане — это определенные шаги по запугиванию российской публики, чтобы она симпатизировала Лукашенко и добивалась, чтобы ее власти поддерживали именно его. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

Безпалько: Если рухнет Лукашенко, это еще не значит, что рухнет Белоруссия © РИА Новости, Нина Зотина

Для Лукашенко, считает эксперт, характерно отождествление своей персоны с государством, поэтому если рухнет его власть, это еще не означает, что рухнет Белоруссия, и уж тем более это не значит, что рухнет Россия.

«Ну вот Украина рядом обрушилась, и там самая настоящая «цветная революция» со стрельбой, с жертвами и гражданской войной. Рухнула от этого Россия? Нет. Россия устояла. Сейчас на фоне всех процессов деградации на Украине Россия выступает как очень развитое государство», — констатировал Безпалько.

Что касается угрозы Майдана, добавил политолог, то у России очень много возможностей для успешного разрешения проблемы протестов, ее власти могут «залить» протест деньгами, отказаться от каких-то не очень социальных реформ или пойти на компромисс.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы в своей резолюции назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.