История, произошедшая с российским оппозиционером Алексеем Навальным, может сыграть на руку его политической карьере, однако одного только отравления для этого недостаточно. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Я все ещё почти ничего не умею»: Навальный написал первый пост в Instagram после комы © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Навальный сообщил, что после выхода из комы в берлинской клинике Charite дышит без посторонней помощи. Также СМИ сообщили о его намерении вернуться в Россию.

Корнилов не уверен в том, что Навальный действительно планирует возвращаться в РФ. По его данным, одна из версий произошедшего заключалась в том, что это была «операция по срочному изъятию агента».

«В принципе на этой волне можно построить политическую карьеру, и пример [третьего президента Украины Виктора] Ющенко - очень показательный. Мы помним, что Ющенко по сути стал президентом на фоне истории с отравлением, которого, как теперь выяснилось, на самом деле не было», — напомнил политолог.

При этом он подчеркнул, что, помимо этой истории, у Ющенко также был рейтинг узнаваемости порядка 30%, а у Навального рейтинг узнаваемости «как был в районе статистической погрешности, так и остался».

Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где военные медики заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позднее германский Кабмин сообщил, что эти выводы были подтверждены также в лабораториях Швеции и Франции, при этом отказался уточнить, в каких конкретно лабораториях.

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ тем временем направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие будет открыто и де-юре.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.