Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не может говорить о пересмотре принятых сейчас президентом Александром Лукашенко решений, так как он не завершил свой президентский срок. Об этом руководитель витебского отделения Республиканской партии труда и согласия Александр Лукашок сказал в интервью изданию Украина.ру

«Вы решили вести диалог с диктатором»: Тихановская предупредила Путина © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Владимира Путина с Лукашенко. При этом Тихановская заявила, что «все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью» республики.

«Не являюсь сторонником Лукашенко. Но даже если не считать его победителем (а иное, несмотря на большое количество недовольных, не доказано), не стоит забывать, что срок полномочий Александра Григорьевича действует до инаугурации нового президента. Потому все его решения, если только они конституционны, являются полномочными и имеют законную силу», — заявил Лукашок.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.