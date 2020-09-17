Даже в условиях политического кризиса президент Белоруссии Александр Лукашенко будет затягивать переговоры об интеграции с Россией, тем более что «калитка на Запад» для него не закрыта. Об этом политолог Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Угроза власти»: Безпалько объяснил, почему Лукашенко не проведет референдум по интеграции с РФ © РИА Новости, Нина Зотина Владимира Путина с Лукашенко. Отдельным вопросом повестки дня были «перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства».

Шимов не исключил, что сейчас в Кремле делают ставку на то, что в условиях политического форс-мажора белорусское руководство будет «более покладистым» и пойдет на реальную, а не декларативную интеграцию в обмен на поддержку и гарантии безопасности со стороны Москвы.

«Однако я не испытываю особого оптимизма в этой связи. Лукашенко — мастер затягивать переговоры и выбивать у Москвы разного рода льготы и преференции в обмен на туманные и обычно неисполняемые обещания. Подозреваю, что в этот раз будет то же самое, тем более что калитка на Запад для белорусского руководства не закрыта, а там всегда готовы поддержать Лукашенко в деле "защиты суверенитета" от Москвы», — сказал политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.