Несмотря на выступления против российских властей, прослеживающиеся в белорусских протестах, они не носят русофобский характер. Об этом белорусский историк Кирилл Озимко сказал в интервью изданию Украина.ру

Безпалько сказал, чего хочет аморфная протестная масса в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предупредила российского лидера о том, что все его договоренности с «диктатором» не будут иметь силы.

По мнению Озимко, подобные заявления не сделают протестное движение в Белоруссии антироссийским, хотя выступления против российских властей в протестах уже начинают прослеживаться.

«Антикремлевские настроения у многих протестующих вызваны официальной позицией российского руководства: признание выборов демократичными и оказание полицейской помощи белорусскому режиму в случае необходимости. Но именно антироссийского характера, русофобии, антирусского национализма там нет… "Скакать", как это было на украинском Евромайдане в 2013-2014 годах, никто не будет», — сказал историк.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

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