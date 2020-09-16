В середине сентября этого года социальная сеть «ВКонтакте» снова стала доступной для пользователей с Украины. Это вызвало взрыв негодования у украинских чиновников.
В министерстве опасаются того, что российские спецслужбы используют «ВКонтакте» для информационной атаки во время местных выборов, которые на Украине планируется провести 25 октября.
Работу по блокировке этой соцсети в украинском интернет-пространстве Минкульт уже ведет совместно с СНБО, СБУ и другими правоохранительными органами.
Ранее замсекретаря СНБО Сергей Демедюк сообщил, что «ВКонтакте» собирает личные данные украинцев перед местными выборами.
В мае 2017 года бывший президент Украины Петр Порошенко ввел в действие указ, который позволил заблокировать российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.ru.