Министерство культуры и информационной политики Украины обратится к Google и Apple с требованием вновь заблокировать для украинцев российское приложение «ВКонтакте». Об этом министерство сообщило 16 сентября на своей странице в Facebook

В обход запретов. «ВКонтакте» вернулся на Украину © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В министерстве опасаются того, что российские спецслужбы используют «ВКонтакте» для информационной атаки во время местных выборов, которые на Украине планируется провести 25 октября.

Работу по блокировке этой соцсети в украинском интернет-пространстве Минкульт уже ведет совместно с СНБО, СБУ и другими правоохранительными органами.

Ранее замсекретаря СНБО Сергей Демедюк сообщил, что «ВКонтакте» собирает личные данные украинцев перед местными выборами.

В мае 2017 года бывший президент Украины Петр Порошенко ввел в действие указ, который позволил заблокировать российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.ru.