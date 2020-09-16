Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы остановку «Северного потока — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Он отметил, что США защищают Германию от России, а Берлин платит Москве миллиарды долларов за энергоносители.
В Германии полагают, пояснил эксперт, что глобалистам все все равно, где находятся производства, и в связи с этим давление по «Северному потоку-2» достигнет того уровня, который был при глобалисте Бараке Обаме.
«Но на выборах, конечно, более вероятна победа Трампа. Напомню, что перед предыдущей его победой все социологические опросы тоже были против него», — указал Вассерман.
В то же время, считает специалист, Трамп, скорее всего, после выборов в этом вопросе будет давить на немцев не так активно, поскольку ему не надо будет демонстрировать внутри Соединенных Штатов свою жесткость.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.