В Германии надеются, что в результате выборов к власти в США придут глобалисты, сторонники единого рынка, и в связи с этим давление Вашингтона в вопросе «Северного потока-2» уменьшится. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: «Отравление» Навального – это операция Трампа против Германии © РИА Новости, Александр Натрускин Дональд Трамп заявил, что поддержал бы остановку «Северного потока — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Он отметил, что США защищают Германию от России, а Берлин платит Москве миллиарды долларов за энергоносители.

В Германии полагают, пояснил эксперт, что глобалистам все все равно, где находятся производства, и в связи с этим давление по «Северному потоку-2» достигнет того уровня, который был при глобалисте Бараке Обаме.

«Но на выборах, конечно, более вероятна победа Трампа. Напомню, что перед предыдущей его победой все социологические опросы тоже были против него», — указал Вассерман.

В то же время, считает специалист, Трамп, скорее всего, после выборов в этом вопросе будет давить на немцев не так активно, поскольку ему не надо будет демонстрировать внутри Соединенных Штатов свою жесткость.

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