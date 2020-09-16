Процесс политического урегулирования в Донбассе рискует зайти в тупик по вине украинской стороны. Об этом 16 сентября заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова

Заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе прошло в среду, 16 сентября, в режиме видеоконференции.

«Сегодняшние переговоры группы по политическим вопросам были короткими — четкой позиции украинской стороны мы так и не услышали, а письменные позиции республик координатор от ОБСЕ Хайди Грау отказалась разослать участникам без объяснения причин своего решения», — объяснила Наталья Никонорова.

Киев и Донецк: тяжелейшие шаги к новому обмену пленными © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тем самым украинская сторона разрушила все дополнительные меры по контролю над прекращением огня.

По словам представителя ЛНР в политической подгруппе Родиона Мирошника, принятое Радой постановление о местных выборах, нарушающее минские соглашения, стало причиной основательного тупика, в котором оказалась и политическая рабочая группа, и контактная группа, обсуждая вопросы политического урегулирования.

«Это констатировали сегодня участники заседания, прошедшего в формате видеоконференции, в том числе и представители ОБСЕ», — рассказал Мирошник.

Согласно постановлению Верховной Рады Украины местные выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса могут состояться после вывода вооруженных формирований и передач границы под контроль украинской стороны.

Следующая встреча контактной группы состоится 30 сентября.