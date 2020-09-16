Заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе прошло в среду, 16 сентября, в режиме видеоконференции.
«Сегодняшние переговоры группы по политическим вопросам были короткими — четкой позиции украинской стороны мы так и не услышали, а письменные позиции республик координатор от ОБСЕ Хайди Грау отказалась разослать участникам без объяснения причин своего решения», — объяснила Наталья Никонорова.
Также в МИД ДНР сообщили, что Украина отказалась от задействования согласованного 22 июля в рамках мер по усилению режима прекращения огня координационного механизма реагирования на нарушения.
Тем самым украинская сторона разрушила все дополнительные меры по контролю над прекращением огня.
По словам представителя ЛНР в политической подгруппе Родиона Мирошника, принятое Радой постановление о местных выборах, нарушающее минские соглашения, стало причиной основательного тупика, в котором оказалась и политическая рабочая группа, и контактная группа, обсуждая вопросы политического урегулирования.
«Это констатировали сегодня участники заседания, прошедшего в формате видеоконференции, в том числе и представители ОБСЕ», — рассказал Мирошник.
Согласно постановлению Верховной Рады Украины местные выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса могут состояться после вывода вооруженных формирований и передач границы под контроль украинской стороны.
Следующая встреча контактной группы состоится 30 сентября.