Германия не сможет откупиться от США в вопросе «Северного потока-2», потому что российский природный газ в любом случае гораздо дешевле американского сжиженного газа. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: «Отравление» Навального – это операция Трампа против Германии © РИА Новости, Александр Натрускин

Более того, подчеркнул эксперт, американский СПГ по многим чисто техническим причинам многократно дороже даже СПГ, поставляемого из Российской Федерации, не говоря уже о природном газе.

«Доставка газа в сжиженном виде в разы дороже перекачки того же количества газа по трубам на то же расстояние. Поэтому закупки СПГ изрядно подымут цену энергии в Европе», — пояснил Вассерман.

По его мнению, немцы действительно рассчитывают откупиться от США таким образом, но они в любом случае не будут закупать этот СПГ в сколько-нибудь серьезных количествах.

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