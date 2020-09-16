Ранее СМИ сообщили, будто бы в обмен на разрешение США достроить и эксплуатировать «Северный поток-2» Германия готова инвестировать около €1 млрд в строительство двух терминалов для приема американского СПГ.
Более того, подчеркнул эксперт, американский СПГ по многим чисто техническим причинам многократно дороже даже СПГ, поставляемого из Российской Федерации, не говоря уже о природном газе.
«Доставка газа в сжиженном виде в разы дороже перекачки того же количества газа по трубам на то же расстояние. Поэтому закупки СПГ изрядно подымут цену энергии в Европе», — пояснил Вассерман.
По его мнению, немцы действительно рассчитывают откупиться от США таким образом, но они в любом случае не будут закупать этот СПГ в сколько-нибудь серьезных количествах.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.