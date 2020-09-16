Для нового саммита в «нормандском формате» необходимо выполнить договоренности, достигнутые в Париже на последней встрече лидеров Франции, Германии, России и Украины. Об этом 16 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

По его словам, у всех глав государств есть намерения продолжать этот процесс.

«Как неоднократно говорил президент, должна быть проделана домашняя работа и должны быть реализованы те договорённости, которые достигнуты в Париже. Пока констатировать, что здесь мы продвинулись, мы не можем. Да, желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договоренности», — сказа Песков.

Драма Зеленского. Президент хочет мира, но загнан в угол «партией войны»? © president.gov.ua

В Париже в декабре прошлого года президенты подписали итоговое коммюнике, согласно которому «формула Штайнмайера», которая предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов, должна быть включена в законодательство Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Австрии заявил, что в ближайшие 10 дней должна состояться повторная встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», после которой начнется подготовка к саммиту президентов.

Однако, по словам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, заявление Зеленского не соответствует действительности.