По его словам, у всех глав государств есть намерения продолжать этот процесс.

«Как неоднократно говорил президент, должна быть проделана домашняя работа и должны быть реализованы те договорённости, которые достигнуты в Париже. Пока констатировать, что здесь мы продвинулись, мы не можем. Да, желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договоренности», — сказа Песков.

Драма Зеленского. Президент хочет мира, но загнан в угол «партией войны»?
Драма Зеленского. Президент хочет мира, но загнан в угол «партией войны»?
© president.gov.ua
Пока же, по его словам, еще рано отчитываться перед главами государств о реализации достигнутых соглашений, поэтом состоится ли саммит до конца года сказать трудно.

В Париже в декабре прошлого года президенты подписали итоговое коммюнике, согласно которому «формула Штайнмайера», которая  предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов, должна быть включена в законодательство Украины.

Президент Украины Владимир  Зеленский на брифинге в Австрии заявил, что в ближайшие 10 дней должна состояться повторная встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», после которой начнется подготовка к саммиту президентов.

Однако, по словам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, заявление Зеленского не соответствует действительности.

 

 