По его словам, у всех глав государств есть намерения продолжать этот процесс.
«Как неоднократно говорил президент, должна быть проделана домашняя работа и должны быть реализованы те договорённости, которые достигнуты в Париже. Пока констатировать, что здесь мы продвинулись, мы не можем. Да, желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договоренности», — сказа Песков.
Пока же, по его словам, еще рано отчитываться перед главами государств о реализации достигнутых соглашений, поэтом состоится ли саммит до конца года сказать трудно.
В Париже в декабре прошлого года президенты подписали итоговое коммюнике, согласно которому «формула Штайнмайера», которая предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов, должна быть включена в законодательство Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Австрии заявил, что в ближайшие 10 дней должна состояться повторная встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», после которой начнется подготовка к саммиту президентов.
Однако, по словам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, заявление Зеленского не соответствует действительности.