Радикализация украинского Майдана произошла с наступлением холодов, поскольку этих протестов изначально была политическая цель, политические лидеры и радикальные элементы, готовые к решительным действиям. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Прямой эфир с Арменом Гаспаряном: итоги встречи Лукашенко и Путина © Скриншот из видео Украина.ру

«Во-вторых, на Майдане присутствовали лидеры. Они не были в Литве, в Польше или еще какой-нибудь «Шпротляндии». Они были здесь и сейчас. Их было видно, их было слышно, и на них работали СМИ», — указал Гаспарян.

Наконец, отметил политолог, на майдане был зажженный пассионарный активный кластер, а на белорусских протестах этого нет.

«Майдан — это не хождение с флагом. Мол, я вся такая белая, я вся такая красивая. Майдан — это готовность. Но этой готовности вы в Белоруссии не видите. Они за это время даже одну куцую палатку установить не могли», — категоричен он.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.