Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» как ответ на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
По словам Сергея Маркова, таким образом лоббистские круги в США хотят торпедировать «Северный поток-2».
«Северный поток», на самом деле, для Германии намного выгоднее, чем для России. Хайко Маас является проамериканским политиком. Ангела Меркель под давлением американских лоббистов внутри немецкой власти готова к тому, чтобы сдаться. Попытка остановить «Северный поток» — это отчасти антироссийская, но прежде всего антинемецкая политика. «Северный поток» больше всего выгоден Германии. Именно немецкая промышленность получает доступ к дешевому гарантированному энергоносителю с целью повысить конкурентоспособность своих товаров», — объяснил политолог.
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Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.
По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где якобы выявили у него отравляющее вещество из группы «Новичок».
В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие будет открыто и де-юре. Между тем Берлин отказался уточнять, какие лаборатории якобы выявили отравляющие вещества у Навального. Алексей Навальный 15 сентября сообщил, что теперь может дышать самостоятельно без аппарата ИВЛ.