Россия сняла резерв силовиков с белорусской границы, потому протесты в республике действительно пошли на убыль. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Прямой эфир с Арменом Гаспаряном: итоги встречи Лукашенко и Путина © Скриншот из видео Украина.ру Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Россия даст Белоруссии кредит на $1,5 млрд, часть денег пойдет на рефинансирование старых долгов, а также снимет сосредоточенный на границе резерв российских силовиков, их отправят в места дислокации. Кроме того, Путин поддержал намерение Лукашенко провести конституционную реформу.

Эксперт подчеркнул, что невозможно протестовать без политической цели, как это делает белорусская оппозиция.

К тому же, по его мнению, ухудшающиеся с наступлением осени погодные условия сделают протесты еще менее массовыми, поскольку оппозиция не сможет создавать привлекательную «картинку» для СМИ.

Украинский Майдан в этом отношении нельзя сравнивать с протестами в Белоруссии, поскольку у Майдана изначально была политическая цель, политические лидеры и радикальные элементы, готовые к решительным действиям, указал политолог.

С этой точки зрения белорусские протесты обречены, поэтому дополнительное усиление белорусским силовикам сейчас тоже ненужно, добавил Гаспарян.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.