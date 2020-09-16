Строительство «Северного потока-2» отклонилось от первоначального графика почти на год из-за санкций США, а один из потенциальных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера Германии Фридрих Мерц в связи с «отравлением» Алексея Навального предложил заморозить проект на два года.
Россия, подчеркнул эксперт, в состоянии прожить без газопровода совершенно спокойно.
«Жалко просто, что его строили-строили, чуть-чуть совсем не достроили и никак не могут достроить. Это же огромные деньги для них в первую очередь, они же будут газом торговать втридорога», — указал Михеев.
Политолог добавил, что подобная ситуация характерна для европейской политики, потому что ее представители «сами себе что-то отрезают, сами себе наступают на ногу».
Российский газовый проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.