Даже если строительство газопровода «Северный поток-2» будет сорвано, Россия пострадает от этого гораздо меньше, чем Европа. Об этом рассказал политолог Сергей Михеев в эфире радиостанции «Вести FM»

Сергей Марков: США хотят торпедировать «Северный поток – 2» на фоне скандала с Навальным © РИА Новости, Нина Зотина Ангелы Меркель на посту канцлера Германии Фридрих Мерц в связи с «отравлением» Алексея Навального предложил заморозить проект на два года.

Россия, подчеркнул эксперт, в состоянии прожить без газопровода совершенно спокойно.

«Жалко просто, что его строили-строили, чуть-чуть совсем не достроили и никак не могут достроить. Это же огромные деньги для них в первую очередь, они же будут газом торговать втридорога», — указал Михеев.

Политолог добавил, что подобная ситуация характерна для европейской политики, потому что ее представители «сами себе что-то отрезают, сами себе наступают на ногу».

Российский газовый проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.