Партия Порошенко поддержала Кличко на выборах мэра Киева
Партия Порошенко поддержала Кличко на выборах мэра Киева
© РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк
«УДАР» идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян. Мы работаем с киевлянами и для киевлян!», — заявил он.

Кличко при этом заявил, что благодарен за поддержку каждому жителю столицы.    