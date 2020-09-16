Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что узнал о поддержке его кандидатуры на должность мэра Киева партией «Европейская солидарность», но объединяться с ней не собирается. Об этом 16 сентября он сообщил в своем Telegram-канале

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