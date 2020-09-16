«УДАР» идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян. Мы работаем с киевлянами и для киевлян!», — заявил он.
Кличко при этом заявил, что благодарен за поддержку каждому жителю столицы.
«УДАР» идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян. Мы работаем с киевлянами и для киевлян!», — заявил он.
Кличко при этом заявил, что благодарен за поддержку каждому жителю столицы.
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.