Соединенные Штаты Америки играют ключевую роль в протестах против президента Александра Лукашенко, которые развернулись после победы последнего на выборах, говорится в сообщении Службы внешней разведки России, обнародованном 16 сентября

«В событиях в Белоруссии четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа… По имеющейся в СВР информации, и в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль», — сказал директор СВР Сергей Нарышкин.

По данным СВР, Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. Еще в 2019 — начале 2020 годов США по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений около $20 млн.

«На эти деньги осуществлялось формирование сети "независимых блогеров" и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций. Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности, в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по "ненасильственным протестам"», — рассказал Нарышкин.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

Прорываются на Украину из Белоруссии. Тысячи хасидов застряли на границе из-за метаний Зеленского © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.