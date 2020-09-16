Белоруссия не разрывает дипломатические отношения с Литвой после того, как Вильнюс признал Светлану Тихановскую «законно избранным лидером страны», поскольку в этом нет необходимости. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Прямой эфир с Арменом Гаспаряном: итоги встречи Лукашенко и Путина © Скриншот из видео Украина.ру

«Что касается признания Литвы, то от него никому ни жарко, ни холодно. Признавать она может что угодно, и кого угодно. В любое время. Я напоминаю, что британский парламент признал целого Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы. Ну и что? Помогло это? Здесь то же самое», — указал Гаспарян.

По его мнению, Тихановской будет приятно осознавать, что она является якобы «президентом Белоруссии», но это не сделает ее настоящим политиком, потому что не вообще непонятно, какие цели и задачи она преследует.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.