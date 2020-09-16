Кабмин Украины разработал такие карантинные правила для местных выборов, которые фактически невозможно выполнить. Об этом 16 сентября заявил председатель Медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей, передает УНИАН.

Главный санврач Украины рассказал, стыдно ли ему за жесткий карантин © Facebook, Виктор Ляшко Гелевей отметил, что на сегодняшний день в столице зафиксировано более 12 тысяч активно больных коронавирусом и, по его мнению, число будет расти.