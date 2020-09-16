«Карантинные меры на выборы, принятые правительством, могут привести к срыву выборов. А потом ответственными сделают председателей участковых избирательных комиссий… После выборов нас ожидают массовые обращения в полицию с обвинением руководителей участковых комиссий, что они не выполнили карантинных требований. Но этих требования на практике выполнить невозможно», — заявил он.
Гелевей отметил, что на сегодняшний день в столице зафиксировано более 12 тысяч активно больных коронавирусом и, по его мнению, число будет расти.