16 сентября состоялась презентация четвертого сезона шоу «Ты супер», её транслировал Sputnik

Представители жюри конкурса — композитор Игорь Крутой, певицы Елка и Диана Арбенина, певец Алексей Воробьев — раскрыли главные секреты первого съемочного дня и поделились со зрителями, как будут выбирать новые таланты.

Также в мероприятии приняли участие генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, директор по коммуникациям МИА «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский, а также Юлия Сумачева, генеральный продюсер «ВайТ Медиа».

Участники предыдущих сезонов поблагодарили агентство Sputnik за возможности, которые предоставил им конкурс.

За годы существования конкурса «Ты супер!» сотни талантливых детей получили шанс рассказать всему миру свои истории и доказать, что даже самые сокровенные и смелые мечты могут сбыться.

Международный конкурс «Ты супер!» проводится телекомпанией НТВ, Международным информационным агентством «Россия сегодня» и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Премьера четвертого сезона для детей, оставшихся без попечения родителей, состоится на телеканале НТВ 20 сентября.

В нем примут участие 58 детей из приемных семей, школ-интернатов и детских домов России, Абхазии, Украины, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Грузии, Эстонии и Азербайджана.