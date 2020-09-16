Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает важным не потерять братский народ Украины за политическими авантюрами и продажной риторикой постоянно меняющихся элит. Он заявил об этом на встрече с политическим активом страны 16 сентября, передает БелТА

«Форпост провокаций»: Лукашенко снял маску с Украины © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

«Все поправимо — экономика, товарооборот, дипломатические отношения. Но духовная связь наших народов (Украины и Белоруссии — ред.) не должна дать трещину», — заявил Лукашенко.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.