Для президента Украины Владимира Зеленского сейчас главное - это победа на местных выборах, поэтому он обратился к главе Минздрава Максиму Степанову с просьбой участвовать в избирательном процессе в Одесской области. Об этом политолог Кирилл Молчанов заявил на своей странице в Facebook 16 сентября

Степанов подтвердил, что возглавит список «Слуги народа» на выборах в Одесский облсовет © Facebook, Максим Степанов

«Очевидно, что это прямая просьба президента, в которой глава МОЗ не смог отказать. Для Зеленского сейчас задача номер один — это местные выборы. Если на них "Слуга" проиграет, то тезис о всеобщей, 73%-й поддержке курса президента теряет актуальность. Оппоненты Зе, наоборот же, будут вовсю использовать эту историю и говорить о том, что Зеленский растерял свою популярность», — отметил Молчанов.

По его мнению, именно это и послужило причиной того, что президент организовал большую поездку по регионам и взялся за перестановки внутри команды. Так, политолог считает, что именно поэтому Зеленский уговаривал, в частности, главу Ровенской облгосадминистрации Виталия Коваля идти в мэры Ровно.

Молчанов считает, что это правильная тактика, так как у Коваля появилась узнаваемость в Ровно, а у Степанова уже есть бэкграунд работы в Одессе, где ранее он был главой областной администрации.