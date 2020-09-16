В феврале Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов. Как отмечала российская сторона, суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами.
Если все-таки это решение будет подтверждено, подчеркнул эксперт, то такие колоссальные суммы российское государство просто не будет и не имеет права выплачивать, и это приведет к очередному обострению в отношениях с Западом.
«Это будет означать, по сути дела, разрыв России и юридической системы Запада», — уверен Корнилов.
Политолог добавил, что произойдет еще много витков потрясений, и дело может закончиться новым периодом холодной войны.
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