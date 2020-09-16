Россия и Запад вступают в полосу постоянных потрясений, и эти потрясения будут идти по нарастающей. После «дела Навального» новый скандал будет связан с тем, что последует какое-то решение относительно 50 млрд долларов по делу ЮКОСа. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Корнилов: Решение по делу ЮКОСа – результат антироссийской пропаганды © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если все-таки это решение будет подтверждено, подчеркнул эксперт, то такие колоссальные суммы российское государство просто не будет и не имеет права выплачивать, и это приведет к очередному обострению в отношениях с Западом.

«Это будет означать, по сути дела, разрыв России и юридической системы Запада», — уверен Корнилов.

Политолог добавил, что произойдет еще много витков потрясений, и дело может закончиться новым периодом холодной войны.

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