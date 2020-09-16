Ученик младших классов чуть не лишился жизни после падения на него оконной рамы в Сумах. Об этом 15 сентября сообщила мать пострадавшего школьника Полина Риман на своей странице в Facebook

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«Обычный урок физкультуры в сумской общеобразовательной школе. Как уберечь своих детей от резаных ран, падающих на головы окон, отправляя ежедневно ребенка в школу?» — возмутилась мама пострадавшего ребенка.

В комментариях отметили, что пострадали двое детей.

На фото видно, что окна и оконные рамы в учебном заведении находятся в плачевном состоянии и несут опасность для детей.

Из-за случившегося родители школьников готовят коллективное обращение к руководству школы и управлению образования.