Инцидент произошел в учебном заведении «Барвинок». На уроке физкультуры на ребенка упала старая и тяжелая оконная рама с металлическими решетками. Мальчик чудом остался цел, но получил рваные раны на шее и затылке.
«Обычный урок физкультуры в сумской общеобразовательной школе. Как уберечь своих детей от резаных ран, падающих на головы окон, отправляя ежедневно ребенка в школу?» — возмутилась мама пострадавшего ребенка.
В комментариях отметили, что пострадали двое детей.
На фото видно, что окна и оконные рамы в учебном заведении находятся в плачевном состоянии и несут опасность для детей.
Из-за случившегося родители школьников готовят коллективное обращение к руководству школы и управлению образования.