Эти люди, пишет эксперт, живут уже в новом мире цифры и виртуальности, все больше отчуждается от «крепких хозяйственников», у них достаточно денег, чтобы от ценностей потребления переходить к ценностям самореализации, они хотят нового дизайна государства и иной эстетики, из-за чего возникает глубокое непонимание и даже обида между ними и власть.
«И при том, что у этого класса есть ключи от будущего и они справедливо требуют идти в ногу со временем в гуманитарном и политическом смысле там серьезные пробелы. Можно сказать, массовый аутизм и проблемы с пониманием социальных процессов. Их политическое сознание — чистый лист, на котором можно написать все, что угодно. И мы видим, как это происходит с появлением националистических смыслов там», — констатировал Дзермант.
Чтобы исправить ситуацию, считает политолог, нужно сделать так, чтобы «айтишники» были встроены в евразийские цифровые платформы, а также нужно озаботится этим самым сознанием и тем, какими смыслами они живут.
«Да, это очень тонкая идеологическая и информационная работа. Она полностью провалена, они предоставлены сами себе, но этим нужно заниматься. Иначе будет потерянный класс и потерянное поколение. Недостаточно просто создать условия для зарабатывания денег. Их в любой момент могут подбить на мятеж или эмиграцию», — полагает он.
Белоруссии и России эти люди нужны, поскольку вообще нельзя разбрасываться на радость конкурентами, которые только и ждут как бы поживиться за счет двух стран, добавил специалист.