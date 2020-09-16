Двигателем белорусских протестов стали сотрудники IT-сектора, во многом созданного стараниями государства и лично Александра Лукашенко. Но их отношение к президенту похоже на бунт подросших детей против своего отца, который все для них сделал. Такое мнение выразил главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в посте на своей странице в Facebook

Белорусский эксперт рассказал, какую позицию в отношении республики в итоге займут США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«И при том, что у этого класса есть ключи от будущего и они справедливо требуют идти в ногу со временем в гуманитарном и политическом смысле там серьезные пробелы. Можно сказать, массовый аутизм и проблемы с пониманием социальных процессов. Их политическое сознание — чистый лист, на котором можно написать все, что угодно. И мы видим, как это происходит с появлением националистических смыслов там», — констатировал Дзермант.

Чтобы исправить ситуацию, считает политолог, нужно сделать так, чтобы «айтишники» были встроены в евразийские цифровые платформы, а также нужно озаботится этим самым сознанием и тем, какими смыслами они живут.

«Да, это очень тонкая идеологическая и информационная работа. Она полностью провалена, они предоставлены сами себе, но этим нужно заниматься. Иначе будет потерянный класс и потерянное поколение. Недостаточно просто создать условия для зарабатывания денег. Их в любой момент могут подбить на мятеж или эмиграцию», — полагает он.

Белоруссии и России эти люди нужны, поскольку вообще нельзя разбрасываться на радость конкурентами, которые только и ждут как бы поживиться за счет двух стран, добавил специалист.