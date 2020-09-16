Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада во главе с США десять лет готовили нынешние протесты в республике, передает БелТА 16 сентября

Победа с последствиями. Лукашенко ожидает дружба с Китаем и жесткое противостояние с США © скриншот

«Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что в Европе в этом плане активно работали сателлиты США — Чехия, Польша, Литва и, «к сожалению, наша Украина». Так, Чехия, по его словам, стала ресурсным хабом, Польша — инкубатором медиаканалов и площадкой для альтернативных органов в изгнании, Литва — «тараном» белорусско-европейских отношений, а Украина — форпостом политических провокаций.

Лукашенко подчеркнул, что Минск четко видит субъектов этого процесса, их проводников и пособников и понимает, что тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.