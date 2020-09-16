Киевский апелляционный суд не удовлетворил заявление российского Внешэкономбанка (ВЭБ) по делу о разрешении на исполнение постановления Торговой палаты Стокгольма, согласно которому Минюст Украины был обязан принудительно реализовать 99,77% акций Проминвестбанка. Об этом сообщает Finbalance 16 сентября

Решение Торговой палаты Стокгольма было вынесено арбитром Арбитражного института. Киевский апелляционный суд не согласился с доводами ВЭБ, потому что спор не подпадает под условия арбитражного соглашения.

«Кроме того, суд подчеркнул, что Украина была лишена возможности развернуто изложить свою позицию по делу из-за не зависящих от нее причин и которые и не могли быть ею устранены. При этом, судьи посчитали, что признание и исполнение этого решения Стокгольмского арбитража "противоречит публичному порядку Украины"», — говорится в сообщении.

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В начале марта 2020 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций украинской «дочки» российского ВЭБ — Проминвестбанка.

В начале августа Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на снятие ареста с 99% акций Проминвестбанка.

В конце августа Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Проминвестбанка к компании "Энерджи Сервис" и Запорожтрансформатору о взыскании задолженности по кредитному договору от 2014 года в сумме $41,2 млн и 75,5 млн грн.

В сентябре Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Проминвестбанка об отмене решения Хозяйственного суда Киева оставить в силе арест активов банка.