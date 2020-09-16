Решение Торговой палаты Стокгольма было вынесено арбитром Арбитражного института. Киевский апелляционный суд не согласился с доводами ВЭБ, потому что спор не подпадает под условия арбитражного соглашения.
«Кроме того, суд подчеркнул, что Украина была лишена возможности развернуто изложить свою позицию по делу из-за не зависящих от нее причин и которые и не могли быть ею устранены. При этом, судьи посчитали, что признание и исполнение этого решения Стокгольмского арбитража "противоречит публичному порядку Украины"», — говорится в сообщении.
В 2019 году Проминвестбанк закрыл почти все свои отделения на Украине, кроме одного в Киеве, и готовился сдать лицензию.
В начале марта 2020 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций украинской «дочки» российского ВЭБ — Проминвестбанка.
В начале августа Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на снятие ареста с 99% акций Проминвестбанка.
В конце августа Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Проминвестбанка к компании "Энерджи Сервис" и Запорожтрансформатору о взыскании задолженности по кредитному договору от 2014 года в сумме $41,2 млн и 75,5 млн грн.
В сентябре Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Проминвестбанка об отмене решения Хозяйственного суда Киева оставить в силе арест активов банка.