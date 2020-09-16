На снимке Зеленская предстала в костюме с макси-юбкой небесно-голубого цвета от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko. Образ она дополнила тонким черным поясом и классическими лодочками в тон.
Однако не всем украинцам понравился сдержанный образ первой леди, о чем они написали в комментариях:
«Вы — красивая, молодая женщина, приятная, привлекательная, интеллигентная, современная, но вашим стилистам — незачет! Мадам Макрон (жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон — ред.) куда более стильно и молодежно одевается», «Молодая женщина, а вид на 50 как минимум. Вся одежда мешковатая и длинная. Ужасно», «Этот костюм-мешок ей вообще не идет», «Косолапая чучелка».
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Нарешті ми зустрілися! Знайомтесь – Альбертіна, віденська красуня, яка прекрасно говорить українською! Мої почуття до Альбертіни завжди будуть особливими: саме вона була першою, хто відгукнувся на мою ідею щодо створення аудіогіда українською. Наша зустріч мала відбутися ще в червні, але карантинні обмеження внесли свої корективи. І ось тепер маю змогу подякувати за відкритість і допомогу та послухати її цікаві розповіді про шедеври світового класичного модерну. Українською! 💙💛