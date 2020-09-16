Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская посетили с официальным визитом Австрию, о чем первая леди сообщила в своем Instagram 15 сентября, опубликовав фото из галереи «Альбертина» в Вене

Образ Елены Зеленской на встрече с Томом Крузом удивил украинцев © Instagram, Елена Зеленская

Однако не всем украинцам понравился сдержанный образ первой леди, о чем они написали в комментариях:

«Вы — красивая, молодая женщина, приятная, привлекательная, интеллигентная, современная, но вашим стилистам — незачет! Мадам Макрон (жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон — ред.) куда более стильно и молодежно одевается», «Молодая женщина, а вид на 50 как минимум. Вся одежда мешковатая и длинная. Ужасно», «Этот костюм-мешок ей вообще не идет», «Косолапая чучелка».