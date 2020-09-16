Telegram-канал «Вольер», который курирует соратник главы украинской праворадикальной организации «Братство»* Дмитрия Корчинского, а также ряд других пабликов публикуют аккаунты активистов, выступающих против насилия и традиционных ценностей, антифашистов и инакомыслящих, призывая к расправе над ними, передают Vesti.ua 16 сентября

Фокин попал в базу скандального сайта «Миротворец» © commons.wikimedia.org, Anatoliy Pashko

Отмечается, что канал напоминает базу «Миротворец» для более узкого круга праворадикалов.

«Мы хотим загнать всех левых в некий вольер — публичную базу, чем мы бы смогли ограничить их деструктивную и вредную для Украины деятельность», — рассказал основатель канала.

Так, недавно праворадикалы «слили» ссылки на соцсети 19-летней активистки ЛГБТ-сообщества, которая сняла плакат правых, оскорблявший, по ее словам, чувства сообщества. На канале были опубликованы ее имя, фото, а также имена ее родителей. Также ранее были обнародованы снимки и данные украинского художника Владимира Воротнева, которого в паблике назвали «левым деструктивным элементом».

Несмотря на то, что администраторы каналы «никого не призывают к насилию», риторика публикаций свидетельствует о другом: речь идет о «физическом воздействии» и целесообразности «ликвидации» отдельных людей. Так, в одном из постов националисты прямо призывали к «активным действиям» — «отправлять в больницы» активистов с тяжелыми последствиями.

«Если вы выбрали необходимую цель для покушения — есть два пути. Открытое покушение, как делали в свое время УПА* (Украинская повстанческая армия — ред.), или анонимная ликвидация врага», — пишут в канале.

При этом в качестве потенциальных целей таких действий указываются конкретные люди, например, депутат от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива, за нападение на которого, по словам авторов поста, можно получить «высокий статус украинского политзаключенного, очень крутую медийность и уголовный срок в 10-15 лет», который якобы должны скосить до пяти лет из-за «общественной поддержки».

Разумков ответил на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрея] Портнова, то пожелаем вам удачи. С нас передачки в СИЗО и помощь с адвокатом», — написали в «Вольере».

По данным издания, канал курирует праворадикальный активист, ветеран т.н. антитеррористической операции (АТО) в Донбассе Алексей Свинаренко по кличке Сталкер, который был подозреваемым в деле об убийстве бойцов «Беркут» 18 февраля 2014 года на Майдане.

Отмечается также, что это не единственный Telegram-канал, на котором праворадикалы публикуют адреса и другую личную информацию левых активистов и оппозиционных политиков. Так, паблик «Опусти вату» появился в начале марта 2020 года, и в нем публиковали информацию, например, о депутате от фракции «Слуги народа» Максиме Бужанском, главе организации «Патриоты — За жизнь» Олеге Ширяеве и фактически оглашали войну всем соратникам «Партии Шария», призывая подписчиков канала к расправе над ними.

По данным Ширяева, этот канал ведет националист Александр «Волков» Демидов, который известен из-за инцидента с нападением на экс-советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо.

«Там (в "Опусти вату" — ред.) админом является Александр Демидов, они выпустили ролик, как они побили меня и выставили мой номер телефона… Начали лететь угрозы, в формате "мы тебя и твою семью достанем". Ставили под дом моих родителей траурный венок», — рассказал Ширяев.

Адвокат Юрий Захарченко заявил, что администраторы таких Telegram-каналов могут быть привлечены к ответственности, однако это будет сделать сложно из-за того, что каналы ведутся анонимно.

* Деятельность организации запрещена в РФ