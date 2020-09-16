Российские дипломаты интересуются, в частности, какой смысл для РФ был в том, чтобы «отравить» оппозиционного блогера, а потом спасать ему жизнь и тем более отпускать в Германию.
Далее говорится о целесообразности подобного действия: уровень поддержки Навального среди россиян составляет 2% по данным опроса негосударственного «Левада-центра» и 6% по статистике ВЦИОМа.
В качестве еще одной нестыковки в деле сотрудники МИДа России назвали заявленное Западом отравляющее вещество «Новичок».
В ЕС заявляли о том, что разработка этого газа принадлежала только Советскому Союзу, затем России.
Российская дипмиссия напомнила, что только в США было выдано «более 150 патентов на боевое применение упомянутых химических веществ».
Сомнения вызвали и усиленные меры предосторожности при транспортировке российского оппозиционера в Германию, когда на тот момент не было сообщений об «обнаружении» «Новичка».
Предложение российской стороны о создании совместной независимой группы по изучению этого случая немецкие медики отклонили.
«Почему немецкие врачи из больницы «Шарите» уклоняются от профессионального диалога с российскими коллегами, несмотря на очевидные несоответствия между симптомами, токсикологическими анализами и диагнозом господина Навального?» — заявили в МИД РФ.
И наконец, ни один специалист по токсикологии из Германии не выступил с публичным докладом о случившемся, Германия вообще отказалась предоставлять доказательства и назвать лаборатории, где якобы выявили отравляющий газ.
Во вторник, 15 сентября, Алексей Навальный опубликовал в соцсетях пост, рассказав о своём состоянии после выхода из комы и приложив к нему первое фото с момента инцидента.
Известие о том, что блогер госпитализирован в Омске, появилось в СМИ 20 августа.
Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске.
Российские врачи пришли к выводам, что у Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.
Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком».
При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили отравляющее вещество.