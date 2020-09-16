В Евросоюзе развернулась масштабная информационная кампания, связанная с делом оппозиционера Алексея Навального. В связи с этим российские дипломаты выступили с обращением к Брюсселю, поставив перед членами Европарламента девять вопросов о нестыковках в деле Навального, информация опубликована на сайте российской дипмиссии 16 сентября

Российские дипломаты интересуются, в частности, какой смысл для РФ был в том, чтобы «отравить» оппозиционного блогера, а потом спасать ему жизнь и тем более отпускать в Германию.

Далее говорится о целесообразности подобного действия: уровень поддержки Навального среди россиян составляет 2% по данным опроса негосударственного «Левада-центра» и 6% по статистике ВЦИОМа.

В качестве еще одной нестыковки в деле сотрудники МИДа России назвали заявленное Западом отравляющее вещество «Новичок».

«В честь Навального»: глава европейской дипломатии предложил название для новых санкций против России © wikipedia.org

Российская дипмиссия напомнила, что только в США было выдано «более 150 патентов на боевое применение упомянутых химических веществ».

Сомнения вызвали и усиленные меры предосторожности при транспортировке российского оппозиционера в Германию, когда на тот момент не было сообщений об «обнаружении» «Новичка».

Предложение российской стороны о создании совместной независимой группы по изучению этого случая немецкие медики отклонили.

«Почему немецкие врачи из больницы «Шарите» уклоняются от профессионального диалога с российскими коллегами, несмотря на очевидные несоответствия между симптомами, токсикологическими анализами и диагнозом господина Навального?» — заявили в МИД РФ.

И наконец, ни один специалист по токсикологии из Германии не выступил с публичным докладом о случившемся, Германия вообще отказалась предоставлять доказательства и назвать лаборатории, где якобы выявили отравляющий газ.

«Я все ещё почти ничего не умею»: Навальный написал первый пост в Instagram после комы © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Алексей Навальный опубликовал в соцсетях пост, рассказав о своём состоянии после выхода из комы и приложив к нему первое фото с момента инцидента.

Известие о том, что блогер госпитализирован в Омске, появилось в СМИ 20 августа.

Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске.

Российские врачи пришли к выводам, что у Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.

Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком».

При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили отравляющее вещество.