В частности, в госизмене подозреваются экс-президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев и начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ Владимир Замана.
«В течение 2012-2013 годов предельная численность армии была сокращена с 240 тысяч до 162 тысяч военнослужащих», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2013 году военные части были укомплектованы лишь на 25-55%.
Еще одной причиной потери Крыма, по версии ГБР, является сдача управления системой ПВО. Кроме того, этому способствовало сокращение одной из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановка программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В.
Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова поддержали решение войти во состав РФ.