Государственное бюро расследований (ГБР) Украины считает, что среди совершенных преступлений, которые привели к отсоединению Крыма от Украины, — преступное сокращение Вооруженных сил Украины, а также уничтожение систем противовоздушной обороны полуострова. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба ГБР

В частности, в госизмене подозреваются экс-президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев и начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ Владимир Замана.

«В течение 2012-2013 годов предельная численность армии была сокращена с 240 тысяч до 162 тысяч военнослужащих», — говорится в сообщении.

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Еще одной причиной потери Крыма, по версии ГБР, является сдача управления системой ПВО. Кроме того, этому способствовало сокращение одной из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановка программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова поддержали решение войти во состав РФ.