Лидером президентского рейтинга на Украине остается действующий глава государства Владимир Зеленский, которого готовы поддержать на выборах 29% избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные 16 сентября на сайте организации

Зеленский хочет завершить войну в Донбассе, но только при одном условии © REUTERS, Gleb Garanich Юрия Бойко могли бы проголосовать 15,5%, за Петра Порошенко — 14%, Юлию Тимошенко — 9,3%, Игоря Смешко — 6,4%, Олега Ляшко, Сергея Притулу и Владимира Гройсмана — по 3,6%. Рейтинг других кандидатов — ниже 3%.

Динамика проводимых опросов показывает, что Зеленский теряет электоральные баллы, хоть и остаётся лидером.

Также отмечается, что 35% опрошенных довольны деятельностью президента, 57% не удовлетворены.

Опрос проводился среди 2 тысяч респондентов 3-6 сентября методом личного интервью. Погрешность репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.