Супруга пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Марина возглавит список «Европейской солидарности» на выборах в Киевский совет. Об этом 16 сентября объявили во время презентации кандидатов в депутаты от политсилы, передает «Интерфакс-Украина»

«Сразу хочу сказать: не чувствую себя политиком, в первую очередь, я гражданка своей страны, которую я очень люблю. И мне не все равно, что будет с Украиной, и как будет развиваться наша столица», — сказала Порошенко.

«Евросолидарность» выставила против Кличко Порошенко – СМИ © пресс-служба президента Украины Виталия Кличко выдвинули Марину Порошенко. Как считают соратники экс-президента Украины, она стала в последние годы публичным лицом, у нее высокая узнаваемость и в Киеве, и в стране. Кроме того, ее фамилия совпадает с фамилией лидера партии.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября. Фаворитом киевлян на данный момент остается действующий мэр города Кличко: по данным опросов, его готовы поддержать относительное большинство горожан — от 38% до 43%. Как отметили социологи, с августа 2019 года уровень поддержки Кличко увеличился почти вдвое.