Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что возглавит список партии «Слуга народа» на выборах в Одесский областной совет. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в среду, 16 сентября

«Я принял решение усилить команду президента в Одесской области и согласился возглавить список партии "Слуга народа" [на выборах] в областной [совет]», — написал Степанов.

Война за руководство украинской медициной. «Соросята» пытаются убрать Степанова и вернуть Супрун © Facebook, Максим Степанов

«Исторически так сложилось — мне не безразличен Одесский регион. Вместе со всей страной, Одесская область заслуживает реальные изменения, которые начал президент. Но реализовать их можно только при наличии его команды в местной власти. Это уникальный шанс на изменения, который мы не можем потерять», — добавил Степанов.

Степанов ранее занимал должность главы Одесской государственной администрации и был уволен 10 апреля 2019 года экс-президентом Петром Порошенко, из-за чего между ними возник публичный конфликт со взаимными обвинениями.

Должность министра здравоохранения Украины Степанов занял 30 марта 2020 года.