Белорусская оппозиция надеется, что военное вмешательство России в события в Белоруссии не понадобится. Об этом в интервью украинскому изданию LB.ua заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская

Прорыв или дежавю? Путин и Лукашенко снова встретились в Сочи, и снова «без комментариев» © RIA Kremlin Pool | RIA Kremlin Pool | Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил, что после начала массовых беспорядков в Белоруссии по просьбе Александра Лукашенко в России создали резерв силовиков для помощи их белорусским коллегам.

Президент отметил, что российских специалистов задействуют лишь тогда, когда экстремисты начнут захватывать административные здания, жечь машины, дома и банки.

«Белорусы дружественны абсолютно с гражданами Российской Федерации. Мы всегда были в замечательных отношениях, и очень не хочется эти отношения портить. Россияне не поймут такого решения своего правительства как ввод войск или оказание военной помощи Лукашенко. Более того, Лукашенко такая помощь не понадобится, потому что у нас демонстрации носят абсолютно мирный характер, и мы уверены, что таковыми они и останутся», — считает Тихановская.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи лидеров двух стран в Сочи 14 сентября заявил, что Путин и Лукашенко договорились о том, российские сотрудники силовых ведомств, расположенные на границе, были отправлены в места постоянной дислокации.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.