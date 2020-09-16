Деркач назвал Квин женщиной с пониженным социальным статусом.
«Что касается отмены [моей] визы в США. Мне бы хотелось, конечно, похвастаться масштабами мести, которая была. Это из-за [Джозефа] Байдена… Неофициально из двух мест нам рассказали, что лишение визы — эта история связана с моей работой с [Рудольфом] Джулиани на тему расследования по 20 кейсам воровства технической помощи [Офису генпрокурора Украины со стороны США]. И в этот момент мы зацепили тему Шабунина», — заявил он.
По словам Деркача, вопрос отмены визы был просьбой Шабунина к Квин и оказывается, что их отношения более чем дружественные.