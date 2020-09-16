Митингующие держали в руках плакаты с надписями: «PPO — убийца малого бизнеса», «Каждому депутату по кассовому аппарату», «Нет уничтожению малого бизнеса».
Они показывали желтые карточки, как последнее предупреждение Зеленскому.
Звучали призывы к отставке главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепа от «Слуги Народа» Даниила Гетманцева.
Сейчас протестующие направились к Верховной Раде. Там они планируют продолжить акцию.
С 1 августа на Украине появилась возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов. Это первый этап законодательных изменений. С 1 января 2021 года начнется второй этап — использование РРО для определенных видов деятельности станет обязательным.