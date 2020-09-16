Украинские предприниматели устроили акцию у Офиса президента Владимира Зеленского с требованием отменить кассовые аппараты. Об этом 16 сентября сообщили на Facebook-странице Pavlovsky News

Более 160 тыс. украинцев закрыли свой бизнес с начала года – ГНС © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Они показывали желтые карточки, как последнее предупреждение Зеленскому.

Звучали призывы к отставке главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепа от «Слуги Народа» Даниила Гетманцева.

Сейчас протестующие направились к Верховной Раде. Там они планируют продолжить акцию.

С 1 августа на Украине появилась возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов. Это первый этап законодательных изменений. С 1 января 2021 года начнется второй этап — использование РРО для определенных видов деятельности станет обязательным.