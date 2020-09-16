В Николаевской области создали искусственный риф на дне Черного моря, который поможет в фильтрации воды. Об этом в среду, 16 сентября, сообщила ТСН

Не тот вес. Почему не реализуем украинский проект канала из Черного моря в Балтийское © yes-ukraine.org создали на Кинбурнской косе.

Риф должен стать домом для морских обитателей, которые будут фильтровать и очищать воду — гребешкам, мидиям и устрицам негде крепиться на песчаном дне Черного моря.

Искусственные рифы, как правило, создаются из бетона и цемента, но на Кинбурнской косе решили использовать ракушки с устричной фермы, которые поместили в мешки из безопасного пластика.

Эксперимент будет длиться год, все это время специалисты будут измерять число жителей искусственных рифов.

Ранее в Одессе спустя почти год после аварии от одесского побережья убрали севший на мель танкер Delfi. В результате утечки нефтепродуктов с судна концентрация в воде недопустимых веществ стала в 5,8 раза больше предельного показателя. Полный объем нефтепродуктов, который оказался в воде Черного моря после аварии танкера, так и не был назван.