Президент Белоруссии Александр Лукашенко медлит с инаугурацией, поскольку опасается всплеска новых акций протеста. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии «Московскому комсомольцу»

Болкунец объяснил, почему Цепкало призывает разрушить белорусскую экономику © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Эксперт считает, что Лукашенко не хочет проводить церемонию в принципе, поскольку в стране моментально вспыхнут новые протесты, и они будут не менее масштабными, чем были сразу после выборов, а также по всей стране могут пройти забастовки.

«У него нет резервов для того, чтобы выводить еще больше силовиков на зачистки городов, да и подобные попытки вызывают только новую бурю возмущения в обществе», — подчеркнул Болкунец.

Единственное, что могло бы хоть немного погасить пламя протестов — если на инаугурации Лукашенко сообщит график проведения конституционной реформы и назначит досрочные президентские и парламентские выборы, добавил политолог.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.