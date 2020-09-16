Российское руководство не считает нужным вступать в какие-либо взаимоотношения с так называемой белорусской оппозицией, рассказал в интервью изданию Украина.ру гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин

Прорыв или дежавю? Путин и Лукашенко снова встретились в Сочи, и снова «без комментариев» © RIA Kremlin Pool | RIA Kremlin Pool | Перейти в фотобанк Дмитрия Пескова, который после встречи Владимира Путина с его белорусским коллегой в Сочи заявил, что Москва считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Кроем того, Песков заявил, что ля России одинаково дороги все белорусы, то есть те, кто признал итоги выборов, и те, кто с ними не согласен.

Поскольку белорусская оппозиция создана, институционализирована и, главное, оплачивается Польшей, Литвой, Европейским союзом, поддерживается решениями органов власти этих стран, то настоящей оппозицией ее назвать нельзя, считает политолог.

«Это какое-то странное вненациональное образование, которое почему-то называет себя белорусской оппозицией. Существование на иностранные деньги лишает легитимности эти структуры, эти институции и этих персон. Они не имеют права говорить от имени белорусского народа: они финансируются иностранными государствами», — объяснил Алексей Мухин.

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В понедельник, 14 сентября, Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в в резиденции главы российского государства «Бочаров ручей» в Сочи.

По итогам встречи Путин подтвердил приверженность Москвы всем договоренностям с Минском и заявил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов. При этом российский президент подчеркнул, что РФ рассматривает Белоруссию как ближайшего союзника и остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику.