В Одессе на сотрудника полиции напала пьяная компания, которая проникла на территорию охраняемого госучреждения.
Во время патрулирования правоохранитель увидел троих неизвестных — двоих парней и одну девушку — и попросил их покинуть объект.
Подвыпившие молодые люди проигнорировали требование, тогда полицейский открыл предупредительный огонь резиновыми пулями. Тогда злоумышленники напали на сотрудника, избили и отобрали пистолет и телефон.
Личности нападавших установлены, это молодые люди 22-23 лет из Черниговской и Киевской областей. Им вменяют грабеж и насилие в отношении работника правоохранительного органа. Эти статьи предполагают лишение свободы до шести лет.
В одном из сел Яворивского района Львовской области тоже пострадал правоохранитель.
Инцидент произошел 15 сентября. К прибывшему на место происшествия полицейскому подошел нетрезвый юноша и неожиданно удалил представителя правопорядка.
Личность дебошира также установлена, им оказался 18-летний местный житель. Ему предъявили обвинение по статье «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», максимальная санкция по этой статье — пять лет тюрьмы.
В Харькове 25-летний работник Управления полиции охраны получил телесные повреждения.
Инцидент также произошел при прибытии правоохранителей на место происшествия, там два молодых человека 17 и 18 лет в состоянии алкогольного опьянения бросались на прохожих.
На требование прекратить свои действия злоумышленники не отреагировали, завязалась драка, в ходе которой полицейский получил травму головы.
«По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении», — говорится в сообщении Харьковской полиции.
В четверг, 10 сентября, запорожские полицейские, приехавшие на вызов по факту домашнего насилия, также оказались в роли пострадавших. Повреждения им нанесла 65-летняя женщина шариковой ручкой.