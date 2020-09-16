На Украине за последние два дня сразу трое полицейских пострадали от рук злоумышленников, один правоохранитель находится в больнице. Большинство нападавших были пьяны, сообщает КП в Украине 16 сентября

Тайная полиция Авакова. Зачем в МВД Украины создано собственное СБУ © пресс-служба А.Авакова

Во время патрулирования правоохранитель увидел троих неизвестных — двоих парней и одну девушку — и попросил их покинуть объект.

Подвыпившие молодые люди проигнорировали требование, тогда полицейский открыл предупредительный огонь резиновыми пулями. Тогда злоумышленники напали на сотрудника, избили и отобрали пистолет и телефон.

Личности нападавших установлены, это молодые люди 22-23 лет из Черниговской и Киевской областей. Им вменяют грабеж и насилие в отношении работника правоохранительного органа. Эти статьи предполагают лишение свободы до шести лет.

В одном из сел Яворивского района Львовской области тоже пострадал правоохранитель.

Инцидент произошел 15 сентября. К прибывшему на место происшествия полицейскому подошел нетрезвый юноша и неожиданно удалил представителя правопорядка.

Личность дебошира также установлена, им оказался 18-летний местный житель. Ему предъявили обвинение по статье «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», максимальная санкция по этой статье — пять лет тюрьмы.

На Украине пенсионерка шариковой ручкой нанесла травмы двум полицейским © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Инцидент также произошел при прибытии правоохранителей на место происшествия, там два молодых человека 17 и 18 лет в состоянии алкогольного опьянения бросались на прохожих.

На требование прекратить свои действия злоумышленники не отреагировали, завязалась драка, в ходе которой полицейский получил травму головы.

«По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении», — говорится в сообщении Харьковской полиции.

В четверг, 10 сентября, запорожские полицейские, приехавшие на вызов по факту домашнего насилия, также оказались в роли пострадавших. Повреждения им нанесла 65-летняя женщина шариковой ручкой.