Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что дети будут петь песни про борьбу Порошенко с коррупцией уже через 30 лет. Запись разговора обнародовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач 16 сентября на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал Интерфакс-Украина

«Вы стали хорошим другом. Как я сказал, вы сделали огромную работу. Я продолжаю оставаться преданным независимости нового государства и некоррумпированной нации. С Божьей помощью дети будут петь песни про вас уже через 30 лет», — сказал Байден, чем вызвал громкий смех Порошенко.

«Это выражение такое». Байден в разговоре с Порошенко назвал Трампа «псом» © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Экс-вице-президент также посетовал, что не закончит карьеру как «отец-основатель страны» и заявил, что хотел бы поменяться с ним местами.

По данным Деркача, разговор произошел 16 ноября 2016 года.

Напомним, Байден стал фигурантом коррупционного скандала после того, как его сына наркомана трудоустроили топ-менеджером украинской нефтегазовой компании Бурисма во время президентства Порошенко.

Порошенко является фигурантом ряда антикоррупционных расследований. Кроме того, представители США и ЕС неоднократно называли Украину одной из самых коррумпированных стран мира в то время, когда Порошенко находился во главе государства.