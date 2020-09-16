«Вы стали хорошим другом. Как я сказал, вы сделали огромную работу. Я продолжаю оставаться преданным независимости нового государства и некоррумпированной нации. С Божьей помощью дети будут петь песни про вас уже через 30 лет», — сказал Байден, чем вызвал громкий смех Порошенко.
Байден добавил, что он не шутит, и назвал Порошенко «первым, кто создал свободную от коррупции демократическую нацию Украины».
Экс-вице-президент также посетовал, что не закончит карьеру как «отец-основатель страны» и заявил, что хотел бы поменяться с ним местами.
По данным Деркача, разговор произошел 16 ноября 2016 года.
Напомним, Байден стал фигурантом коррупционного скандала после того, как его сына наркомана трудоустроили топ-менеджером украинской нефтегазовой компании Бурисма во время президентства Порошенко.
Порошенко является фигурантом ряда антикоррупционных расследований. Кроме того, представители США и ЕС неоднократно называли Украину одной из самых коррумпированных стран мира в то время, когда Порошенко находился во главе государства.