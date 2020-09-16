Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) ведет расследование скачка цен на маски, который произошел в начале пандемии коронавируса. Об этом сообщила глава комитета Ольга Пищанская, передает "Интерфакс-Украина" в среду, 16 сентября

«Там целый ряд компаний, действия которых мы изучаем. Там аптечные сети. Когда произошел скачок цен на маски, мы, кроме открытия дела, давали рекомендации. И аптечные сети, во исполнение рекомендаций, снизили наценку», — сказала Пищанская.

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«Речь идет о вертикальных антиконкурентных согласованных действиях большого мирового производителя инсулинов "Ново Нордиск" и групп "Медфарком", "БаДМ", "Аптека 3и", "Ганза" и других. Если коротко, то есть подозрение, что при импорте происходило непрозрачное ценообразование, которое приводило в дальнейшем к необоснованному завышению цен при реализации через государственные / общественные закупки. Речь идет о 2011-2017 годах», — добавила Пищанская.

Она также отметила, что по группе «Медфарком» есть отдельное дело за злоупотребление монопольным положением, а по представлению Офиса генпрокурора возбуждено дело по признакам антиконкурентных согласованных действий польского производителя инсулинов "Биотон" и компаний-поставщиков в Украине.

В начале пандемии спрос на медицинские маски на Украине значительно увеличился, в связи с чем их стоимость выросла вдвое.