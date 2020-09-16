Киев всегда был сложным партнёром для Минска, еще во времена Виктора Януковича. Но после украинского кризиса 2014 года Белоруссия приняла решение удерживать Украину в общей орбите за счёт сохранения связей. Такое мнение выразил белорусский политолог Александр Шпаковский в посте на своей странице в Facebook

Белорусский эксперт сказал, почему МИД не реагирует на интервенцию со стороны Польши и Литвы © РИА Новости, | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявлял, что Александру Лукашенко нужно провести новые выборы в Белоруссии, чтобы успокоить народ и чтобы все было «спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю».

Эксперт отметил, что в основу сотрудничества Минска и Киева положили миротворчество, невмешательство и региональную кооперацию, в результате чего удалось остановить активные боевые действия в Донбассе, провести два форума регионов и подтянуть товарооборот к докризисным значениям.

«Ввиду этого поддержки от Киева никто не ждал, но хотя бы на нейтральную позицию в Минске рассчитывали. Однако прозвучал свисток с Запада и в Украине начали кромсать наши отношения, задрав штаны бежать за Вашингтоном и их польско-литовскими воспитанниками."Слуги народа" голосовали против Беларуси после того как Разумков получил соответствующие инструкции в Вильнюсе», — констатировал Шпаковский.

Политолог добавил, что Белоруссии нужна новая политика в отношении Украины и новая внешняя политика вообще, и выстраивать ее нужно в реалиях холодной войны.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.