По словам политолога, этому есть вполне разумное объяснение: дело в том, что демонстрация открытых планов по изменению отношений России и Белоруссии обязательно вызовет очень сильное неприятие на Западе.
«Именно поэтому все процессы были убраны внутрь. А предоставление кредита — это внешнее событие, которое объясняет то, почему встречаются Владимир Путин и Александр Лукашенко. Цель в том, чтобы скрыть, не заставлять наших "уважаемых западных партнеров" нервничать, а то они начинают совершать странные необузданные телодвижения», — рассказал Алексей Мухин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В понедельник, 14 сентября, Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в в резиденции главы российского государства «Бочаров ручей» в Сочи.
По итогам встречи Путин подтвердил приверженность Москвы всем договоренностям с Минском и заявил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов. При этом российский президент подчеркнул, что РФ рассматривает Белоруссию как ближайшего союзника и остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику.