Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко все вопросы решают между собой в закрытом режиме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин

Прорыв или дежавю? Путин и Лукашенко снова встретились в Сочи, и снова «без комментариев» © RIA Kremlin Pool | RIA Kremlin Pool | Перейти в фотобанк

«Именно поэтому все процессы были убраны внутрь. А предоставление кредита — это внешнее событие, которое объясняет то, почему встречаются Владимир Путин и Александр Лукашенко. Цель в том, чтобы скрыть, не заставлять наших "уважаемых западных партнеров" нервничать, а то они начинают совершать странные необузданные телодвижения», — рассказал Алексей Мухин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В понедельник, 14 сентября, Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в в резиденции главы российского государства «Бочаров ручей» в Сочи.

По итогам встречи Путин подтвердил приверженность Москвы всем договоренностям с Минском и заявил, что Россия предоставит Белоруссии кредит в 1,5 млрд долларов. При этом российский президент подчеркнул, что РФ рассматривает Белоруссию как ближайшего союзника и остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику.