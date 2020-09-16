В ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального канцлер ФРГ Ангела Меркель поставлена в такие условия, когда на нее оказывают давление со всех сторон. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Лавров предложил Меркель выбор между Россией и Навальным © REUTERS, Меркель заявила, что Навальный стал жертвой нападения с использованием химического отравляющего вещества из группы «Новичок» и потребовала от Москвы дать объяснения по этой ситуации.

«Реакция Меркель была истеричной. Но она поставлена в такие условия, когда на нее оказывают давление со всех сторон. Если говорить о том же "Северном потоке-2", то на нее давят даже представители ее партии, чего раньше не было… Ей, конечно, нужно как-то балансировать, сделав так, чтобы германский бизнес все же не пострадал. Так что она сейчас в очень тяжелом положении находится», — сказал Корнилов.

Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где военные медики заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позднее германский Кабмин сообщил, что эти выводы были подтверждены также в лабораториях Швеции и Франции, при этом отказался уточнить, в каких конкретно лабораториях.

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ тем временем направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие будет открыто и де-юре.

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