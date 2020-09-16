Литовский Сейм принял резолюцию, в которой назвал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую «избранным президентом Белоруссии», а действующего президента РБ Александра Лукашенко обвинил в «аннексии страны».
Согласно официальному сайту Клайпедского порта, отметил эксперт, это предприятие обеспечивает 6-7% литовского ВВП и предоставляет работу 58 тыс. человек, трудоустройство которых прямо или через фирмы-подрядчики связано с Клайпедским портом.
«Все население Клайпеды по официальной статистике составляет менее 150 тыс. человек. То есть речь идет о потере работы каждого третьего жителя города. Это сценарий, к сожалению, вероятен, потому что белорусские грузы формируют более трети оборота Клайпедского порта», — констатировал Носович.
Если предприятие их разом потеряет, да еще и в условиях экономического кризиса, это чревато банкротством Клайпедского порта, которое может привести к социально-экономической катастрофе Клайпеды, потому что он является градообразующим предприятием, добавил специалист.
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