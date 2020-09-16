В городе Красноград Харьковской области утром 16 сентября было заблокировано вещание радиостанции «Центр». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко

Коллектив радиостанции, придя на работу, обнаружил, что помещения, в которых находятся передатчик, студия и рабочие места, закрыты на навесные замки и опечатаны.

«Можно так сказать — выборы начались», — отмечает директор ТРК «Центр» Андрей Копытько.

В Киеве националисты напали на журналистов телеканала КРТ. У телеканала отобрали лицензию на вещание © Андрей Гожый

«Нам угрожали. Говорили, что будут проблемы, если не будем клеить предвыборные борды, изготавливать макеты», — сказал директор ТРК, которая помимо радио, предоставляет рекламные услуги и издает газету.

Помещение «Центра» принадлежит Красноградскому райсовету, чье руководство и приказало опечатать кабинеты. На месте уже работают полицейские.

В НСЖУ осудили грубое блокирование работы СМИ и призывают оперативно восстановить вещание радиостанции.